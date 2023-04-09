За описами в Євангеліє, місцеві зустрічали Ісуса як царя і кидали йому в ноги пальмові гілки. У середземноморських країнах пальми були символом життя і перемоги. Оскільки в Україні пальми не ростуть, їх замінили вербовим гіллям. А яких ще традицій дотримуються в Україні, розповість 24 канал.

До теми Великдень у 2023 році: коли святкуватимуть Пасху православні, католики та греко-католики

Традиції Вербної неділі

У Вербну неділю християни йдуть до церкви святити вербу. Гілочки прикрашають кольоровими стрічками, декоративними пташками та зеленню. Не піти до храму в цей день вважається гріхом. Після служби священник виходить на вулицю і вже там освячує вербове гілля.

Вважалось, якщо ковтнути кілька "котиків", то будеш здоровим весь наступний рік. А ще люди в жартівливій формі били один одного зі словами: "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень – Великдень, недалечко – червоне яєчко!".



Вербна неділя / Фото Pexels

Колись наші предки, приходивши з церкви, садили кілька гілочок на городі біля хати, "щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток". Решта гілок ставили у хаті на покуті під образами.

Верба вважалась особливим деревом, яке має цілющі властивості. У давнину худобу виганяли на пасовище, легенько побиваючи гілками, "щоб нечисть не чіплялася".

З дрібненьких гілок робили відвар або горілчану настоянку. Такими засобами лікували людей від головного болю, гарячки, шлункових хвороб, пропасниці, заживляли рани на тілі, натирали при ревматизмі.

Що не можна робити у Вербну неділю

Вербове гілля в жодному разі не можна викидати. Можна поставити перед образами чи зробити з них букет.

У цей день заборонено їсти м'ясні страви, оскільки Великий піст ще триває. Можна їсти рибу.

Не можна вживати алкоголь.

Не дозволяється шити, вишивати, в'язати чи займатись хатніми справами.

Розважатися і веселитися суворо заборонено.

Варто утриматися від фізичної роботи.

Не можна займатися плітками, брехати, ображати інших і заздрити.

Автор: Вікторія Козар