По описаниям в Евангелии, местные встречали Иисуса как царя и бросали ему в ноги пальмовые ветви. В средиземноморских странах пальмы являлись символом жизни и победы. Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили. ивовым ветвями. А какие еще традиции придерживаются в Украине, расскажет 24 канал.

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Традиции Вербного воскресенья

В Вербное воскресенье христиане идут в церковь святить вербу. Веточки украшают цветными лентами, декоративными птичками и зеленью. Не идти в храм в этот день считается грехом. После службы священник выходит на улицу и уже там освящает ивовые ветки.

Считалось, если проглотить несколько "котиков", то будешь здоров весь следующий год. А еще люди в шутливой форме избивали друг друга со словами: "Не я бью – ива бьет, через неделю – Пасху, недалеко – красное яичко!".



Вербное воскресенье / Фото Pexels

Когда наши предки, приходя из церкви, сажали несколько веточек на огороде возле дома, "чтобы росла Богу во славу, а нам, людям, на употребление". Остальные ветви ставили в доме в углу под образами.

Ива считалась особым деревом, обладающим целебными свойствами. В древности скот выгоняли на пастбище, легонько побивая ветвями, "чтобы нечисть не цеплялась".

Из мелких веток делали отвар или водочную настойку. Такими средствами лечили людей от головной боли, лихорадки, желудочных болезней, лихорадки, заживляли раны на теле, натирали при ревматизме.

Що не можна робити у Вербну неділю

Вербові гілки в жодному разі не можна викидати. Можна поставити перед іконами або зробити букет.

У цей день заборонено їсти м'ясні страви, оскільки Великий піст ще продовжується. Можна їсти рибу.

Не можна вживати алкоголь.

Не дозволяється шити, вишивати, в'язати чи займатися домашніми справами.

Розважатися та веселитися суворо заборонено.

Слід утриматись від фізичної роботи.

Не можна займатися плітками, брехати, ображати інших та заздрити.