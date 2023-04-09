Вербна неділя 2023: найкращі листівки-привітання зі святом

Вербну неділю у 2023 році православні християни відзначають 9 квітня. Саме у цей день українці відправляться до церкви освячувати гілочки верби й розпочнуть підготовку до Великодня. Вербна неділя – це чудовий, світлий день, у який вітають рідних і близьких.

У неділю перед Пасхою Христос в'їхав до Єрусалиму, а миряни встеляли йому дорогу пальмовими вітками. В регіонах, де пальми не ростуть, заведено святити вербові гілки, які потім протягом цілого року оберігатимуть оселі вірян. Після богослужіння біля церкви промовляють: "Верба б'є – не я б'ю, віднині за тиждень буде Великдень!".

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У Вербну неділю заведено вітати рідних. 24 Канал підготував добірку гарних листівок, які ви можете надіслати друзям і близьким.

Листівки-привітання з Вербною неділею 2023



Привітання з Вербною неділею 2023 / Фото Pinterest



Листівка з Вербною неділею / Фото Pinterest



Картинки з Вербною неділею 2023 / Фото Pinterest



Привітання з Вербною неділею у картинках / Фото Pinterest



Листівка з Вербною неділею / Фото Pinterest



Привітання з Вербною неділею 2023 у картинках / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Вербною неділею 2023 / Фото Pinterest



Вербна неділя 2023: привітання у картинках / Фото Pinterest



Вербна неділя: картинки-привітання зі святом / Фото Pinterest