У Вербну неділю все навколо наповнюється любов'ю, шаною до Бога. Вже другий рік поспіль українці відзначають цей день у стані повномасштабної війни. Ми продовжуємо дякувати Богу та ЗСУ за те, що можемо зібратися з рідними, разом помолитися та зустріти Воскресіння Христа.

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Головним атрибутом Вербної неділі в оригіналі є пальма, однак у регіонах, де вона не росте, християни замість пальми почали використовувати вербові гілочки, що символізують зародження життя. 24 Канал підготував добірку атмосферних картинок, якими можна привітати рідних у цей знаменний день.

Вербна неділя 2023: картинки-привітання зі святом



Картинки-привітання з Вербною неділею / Фото Pinterest



Вербна неділя 2023: картинки-привітання зі святом / Фото Pinterest



Привітання з Вербною неділею 2023 / Фото Pinterest



Привітання з Вербною неділею / Фото Pinterest



Привітання з Вербною неділею у картинках / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Вербною неділею / Фото Pinterest



Вербна неділя 2023: картинки-привітання зі святом / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Вербною неділею / Фото Pinterest



Привітання з Вербною неділею 2023 / Фото Pinterest