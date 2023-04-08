В Вербное воскресенье все вокруг наполняется любовью, уважением к Богу. Уже второй год украинцы отмечают этот день в состоянии полномасштабной войны. Мы продолжаем благодарить Бога и ВСУ за то, что можем собраться с родными, вместе помолиться и встретить Воскресение Христа.

Не упустите Нельзя выбрасывать: что делать со старой священной ивой

Главным атрибутом Вербного воскресенья в оригинале есть пальма, однако в регионах, где она не растет, христиане вместо пальмы стали использовать ивовые веточки, символизирующие зарождение жизни. 24 Канал подготовил подборку атмосферных картинок, которыми можно поздравить родных в этот знаменательный день.

Вербное воскресенье 2023: картинки-поздравления с праздником



Картинки-поздравления с Вербным воскресеньем / Фото Pinterest



Вербное воскресенье 2023: картинки-поздравления с праздником / Фото Pinterest



Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 / Фото Pinterest



Поздравления с Вербным воскресеньем / Фото Pinterest



Поздравления с Вербным воскресеньем в картинках / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Вербным воскресеньем / Фото Pinterest



Вербное воскресенье 2023: картинки-поздравления с праздником / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Вербным воскресеньем / Фото Pinterest



Поздравления с Вербным воскресеньем 2023 / Фото Pinterest