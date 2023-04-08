Завтра мы принесем в дом освященную вербу, которая будет нашим оберегом весь год, пишет 24 канал. Но если в вашем доме есть ветки ивы с прошлого года, то их ни в коем случае нельзя выбрасывать. Вот несколько способов, которыми вы можете воспользоваться.

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Что делать со старой святой ивой

Возьмите прошлогоднюю вербу и пустите в реку, озеро или ручей. Также веточки ивы можно сжечь, но ни в коем случае не выбрасывайте на мусор. Пепел от ивовых ветвей рассыпьте там, где по нему не будут ходить ногами люди.

Чтобы очистить дом от негатива и всего плохого, подожгите веточки вербы и обойдите ими дом. При этом читайте молитву.

Если в вашем доме есть печка, то веточки ивы можно разжечь, а затем выпекать куличи.

Если ваша ива пустила молодые ветки нужно высадить ее в землю. Впрочем, если верить приметам, это не следует делать в своем саду. Следует посадить иву в лесу или на берегу реки.



Священную иву нельзя выбрасывать / Фото с Unsplash