У неділю перед Пасхою Христос в'їхав до Єрусалиму, а миряни встеляли йому дорогу пальмовими вітками. В регіонах, де пальми не ростуть, заведено святити вербові гілки, які потім протягом цілого року оберігатимуть оселі вірян. Після богослужіння біля церкви промовляють: "Верба б'є – не я б'ю, віднині за тиждень буде Великдень!".
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У Вербну неділю заведено вітати рідних. 24 Канал підготував добірку гарних листівок, які ви можете надіслати друзям і близьким.
Листівки-привітання з Вербною неділею 2023
Привітання з Вербною неділею 2023 / Фото Pinterest
Листівка з Вербною неділею / Фото Pinterest
Картинки з Вербною неділею 2023 / Фото Pinterest
Привітання з Вербною неділею у картинках / Фото Pinterest
Листівка з Вербною неділею / Фото Pinterest
Привітання з Вербною неділею 2023 у картинках / Фото Pinterest
Картинки-привітання з Вербною неділею 2023 / Фото Pinterest
Вербна неділя 2023: привітання у картинках / Фото Pinterest
Вербна неділя: картинки-привітання зі святом / Фото Pinterest