У неділю перед Пасхою Христос в'їхав до Єрусалиму, а миряни встеляли йому дорогу пальмовими вітками. В регіонах, де пальми не ростуть, заведено святити вербові гілки, які потім протягом цілого року оберігатимуть оселі вірян. Після богослужіння біля церкви промовляють: "Верба б'є – не я б'ю, віднині за тиждень буде Великдень!".

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У Вербну неділю заведено вітати рідних. 24 Канал підготував добірку гарних листівок, які ви можете надіслати друзям і близьким.

Листівки-привітання з Вербною неділею 2023


Привітання з Вербною неділею 2023 / Фото Pinterest


Листівка з Вербною неділею / Фото Pinterest


Картинки з Вербною неділею 2023 / Фото Pinterest


Привітання з Вербною неділею у картинках / Фото Pinterest


Листівка з Вербною неділею / Фото Pinterest


Привітання з Вербною неділею 2023 у картинках / Фото Pinterest


Картинки-привітання з Вербною неділею 2023 / Фото Pinterest


Вербна неділя 2023: привітання у картинках / Фото Pinterest


Вербна неділя: картинки-привітання зі святом / Фото Pinterest