Перша леді України Олена Зеленська побувала у віденському Музеї історії мистецтв. Туди вона завітала не сама, а разом із чоловіком Володимиром Зеленським. Під час офіційного заходу жінка продемонструвала бездоганний аутфіт.

Сьогодні, 16 вересня, Олена разом із представниками музею додала ще одну перлину культурної спадщини до намиста українських аудіогідів. Перша леді зізналася, що тішиться, коли бачить, що відвідувачі музеїв світу можуть прослухати екскурсію рідною українською мовою. На особистій інстаграм-сторінці вона поділилася знаковими для культурного життя України кадрами.

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Олена Зеленська показала візит до віденського Музею історії мистецтв та розповіла про історію створення аудіогідів. Вона зазначила, що разом із керівництвом Музею та посольством використали період карантину для того, щоб підготувати цей аудіогід. Таким чином, коли пандемія нарешті закінчиться, українці зможуть відкрити для себе Музей історії мистецтва у Відні рідною мовою.

Також Зеленська подякувала усім, хто долучився до цього тривалого процесу. Зокрема, подякувала чоловікові за підтримку у прагненні поширювати українську мову в світі та реалізації такого проєкту.

Образ Олени Зеленської

До Музею перша леді України прибула в елегантному класичному костюмі верблюжого кольору, що складався із жакету оверсайз, широких штанів зі стрілками і топу. Поєднала таке вбрання із білими туфлями-човниками на підборах. Look Зеленської був стильним та діловим і не залишився без уваги публіки.

Волосся Олена акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на очах. Доповнила свій ауфіт золотим ланцюжком. Оскільки у світі триває пандемія COVID-19, то Олена Зеленська не забула про захисну маску. Хоча вона вже перехворіла коронавірусом та має антитіла, проте з етичних поглядів не з'являється на публіці без засобу захисту.

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