Перша леді України Олена Зеленська прилетіла з робочим візитом у Австрію. Вона супроводжувала свого чоловіка Володимира Зеленського у відомстві федерального президента.

Про візит до Австрії представники Олени Зеленської повідомили у її профілі в інстаграмі. Наразі це перший візит українського президента до іншої держави за час пандемії. В Австрії подружжя пробуде 2 дні, де має низку запланованих зустрічей – з федеральним канцлером Себастьяном Курцом і президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

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"Австрійці – визнані фахівці у створенні безбар'єрного публічного простору, й вони радо відгукнулися на моє прохання поділитися досвідом. Крім протокольних заходів, обов'язково відвідаю галерею Альбертіна. Хочу особисто подякувати керівництву за допомогу у створенні україномовного аудіогіда. І, звичайно ж, його протестувати", – йдеться в інстаграм-дописі на сторінці Зеленської, де вона також додала, що разом з чоловіком візьме участь в урочистому запуску україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.



Подружжя Зеленських в Астрії / Facebook / @Олена Зеленська

Українське подружжя урочисто зустріли в аеропорту, де Олена Зеленська мала можливість одразу продемонструвати ідеальний образ для офіційного візиту. Ніжно-блакитний костюм бренду української дизайнерки Каті Сільченко – the COAT – складався з подовженого жакета із коричневим паском та спідниці довжини міді. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на шпильці, а обличчя прикрила захисною маскою. Її волосся було акуратно вкладене, а обличчя підкреслене легким денним макіяжем.