Первая леди Украины Елена Зеленская прилетела с рабочим визитом в Австрию. Она сопровождала своего мужа Владимира Зеленского в ведомстве федерального президента.

О визите в Австрию представители Елены Зеленская сообщили в ее профиле в Инстаграме. Это первый визит украинского президента в другое государство за время пандемии. В Австрии супруги пробудут 2 дня, во время которых проведут ряд запланированных встреч – с федеральным канцлером Курцом и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

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"Австрийцы – признанные специалисты в создании безбарьерного публичного пространства, и они с радостью откликнулись на мою просьбу поделиться опытом. Кроме протокольных мероприятий, обязательно посещу галерею Альбертина. Хочу лично поблагодарить руководство за помощь в создании украиноязычного аудиогида. И, конечно же, его протестироват ", – говорится в инстаграм-посте на странице Зеленская, где она также добавила, что вместе с мужем примет участие в торжественном запуске украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.



Чета Зеленских в Австрии / Facebook / @Олена Зеленська

Украинскую чету торжественно встретили в аэропорту, где Елена Зеленская получила возможность сразу продемонстрировать идеальный образ для официального визита. Нежно-голубой костюм бренда украинского дизайнера Кати Сильченко – the COAT – состоял из удлиненного жакета с коричневым поясом и юбки длины миди. Свой образ она дополнила черными туфлями на шпильке, а лицо прикрыла защитной маской. Ее волосы были аккуратно уложены, а лицо подчеркнуто легким дневным макияжем.