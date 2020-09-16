Первая леди Украины Елена Зеленская побывала в венском Музее истории искусств. Туда она пришла не сама, а вместе с мужем Владимиром Зеленским. Во время официального мероприятия женщина продемонстрировала безупречный аутфит.

Сегодня, 16 сентября, Елена вместе с представителями музея добавила еще одну жемчужину культурного наследия в ожерелье украинских аудиогидов. Первая леди призналась, что радуется, когда видит, что посетители музеев мира могут прослушать экскурсию на родном украинском языке. На личной инстаграм-странице она поделилась знаковыми для культурной жизни Украины кадрами.

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Елена Зеленская показала визит в венский Музей истории искусств и рассказала об истории создания аудиогидов. Она отметила, что вместе с руководством Музея и посольством использовали период карантина для того, чтобы подготовить этот аудиогид. Таким образом, когда пандемия наконец закончится, украинцы смогут открыть для себя Музей истории искусства в Вене на родном языке.

Также Зеленская поблагодарила всех, кто присоединился к этому длительному процессу. В частности, поблагодарила мужа за поддержку в стремлении распространять украинский язык в мире и реализации такого проекта.

Образ Елены Зеленской

В Музей первая леди Украины прибыла в элегантном классическом костюме верблюжьего цвета, который состоял из жакета оверсайз, широких брюк со стрелками и топа. Соединила такой наряд с белыми туфлями-лодочками на каблуке. Look Зеленской был стильным и деловым и не остался без внимания публики.

Волосы Елена аккуратно уложила, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах. Дополнила свой ауфит золотой цепочкой. Поскольку в мире продолжается пандемия COVID-19, Елена Зеленская не забыла о защитной маске. Хотя она уже переболела коронавирусом и имеет антитела, однако с этической точки зрения не появляется на публике без средства защиты.

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