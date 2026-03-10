У 2026 році Великий піст розпочався 23 лютого, зауважує новоюліанський календар. Детальніше про те, скільки днів триватиме цей період – читайте в нашому матеріалі.

Скільки днів триває Великий піст?

Великий піст традиційно триватиме 48 днів. Багатьох людей часто збиває з пантелику назва "Чотиридесятниця", яка натякає лише на 40 днів. Однак насправді період підготовки до Великодня є дещо довшим.

Така тривалість посту пояснюється тим, що Великий піст складається з двох частин: перша – сорокаденний період на згадку про перебування Ісуса Христа в пустелі, друга – Страсний тиждень, який нагадує вірянам про страждання та смерть Спасителя.

У 2026 році піст завершиться у суботу, 11 квітня, якраз напередодні Світлого Христового Воскресіння, яке ми відзначатимемо 12 квітня.

Великий піст 2026 / Фото Pinterest

Традиції Великого посту в Україні