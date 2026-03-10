У 2026 році Великий піст розпочався 23 лютого, зауважує новоюліанський календар. Детальніше про те, скільки днів триватиме цей період – читайте в нашому матеріалі.
Скільки днів триває Великий піст?
Великий піст традиційно триватиме 48 днів. Багатьох людей часто збиває з пантелику назва "Чотиридесятниця", яка натякає лише на 40 днів. Однак насправді період підготовки до Великодня є дещо довшим.
Така тривалість посту пояснюється тим, що Великий піст складається з двох частин: перша – сорокаденний період на згадку про перебування Ісуса Христа в пустелі, друга – Страсний тиждень, який нагадує вірянам про страждання та смерть Спасителя.
У 2026 році піст завершиться у суботу, 11 квітня, якраз напередодні Світлого Христового Воскресіння, яке ми відзначатимемо 12 квітня.
Великий піст 2026 / Фото Pinterest
Традиції Великого посту в Україні
- Під час Великого посту віряни зосереджуються передусім на духовному очищенні через покаяння, молитву та добрі справи, пише сайт "Українські традиції".
- Протягом семи тижнів християнам заборонено вживати м'ясні продукти, яйця та молоко. Втім, риба дозволяється лише у свято Благовіщення та у Вербну неділю.
- Основою щоденного харчування на весь період Великого посту стає виключно рослинна їжа. Так, вірянам дозволяється сміливо готувати страви з будь-яких овочів, як свіжих, так і запечених чи варених. Зокрема, з картоплі, капусти, моркви, буряка, гарбуза та зелені. Також християнам можна їсти фрукти, ягоди та сухофрукти.