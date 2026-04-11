Щирі привітання з Великоднем 2026: найтепліші побажання у словах і картинках
Віряни дочекалися найбільшого християнського свята – Великодня. Вже завтра, 12 квітня, християни святкуватимуть його разом зі своїми рідними та друзями.
У цей світлий день люди прагнуть здійснювати свої мрії та побажання, обмінюються привітаннями та знаками уваги. Наша редакція підготувала найщиріші привітання з Великоднем у картинках, прозі та віршах, які зможуть передати найтепліші почуття.
Теж цікаво Скільки яєць треба фарбувати на Великдень 2026: ви могли цього не знати
Привітання з Великоднем 2026: проза, картинки, вірші
Вітаю з Великоднем. Бажаю віри та надії, добробуту та любові, щирості та радості. Нехай сьогодні твоє серце відкриється для справжніх див, нехай душі твоїй захочеться літати у хмарах мрій та щастя. Дай Бог тобі та твоїм близьким здоров'я та доброго миру.
***
Вітаю з Великоднем і з усього серця бажаю все лихе залишити у минулому та з новими надіями, з доброю совістю, з чистими помислами, з щирими усмішками відкрити нову сторінку у своєму житті. І нехай на цій сторінці панує щастя, кохання та віра. Будьте здорові та живіть у мирі.
Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.
***
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
Христос Воскрес!
Воістину воскрес!
***
У житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
Нехай пасхальна радість
Не залишає вас у всі дні вашого життя!
***
Вітаю з Великоднем і бажаю залишити за плечима все байдуже та недобре, з радісною посмішкою та світлими надіями рушити далі за вогником щастя, любові та миру. Бажаю міцного здоров’я тобі, щирих почуттів, сімейного затишку та внутрішньої гармонії.
***
Вітаю з Великоднем і щиро бажаю блакиті у небі, надії в душі, щастя на серці та великої любові у житті. Нехай Господь дарує мир та благодать, нехай з цим святом весна для тебе подарує безмежну радість, домашній затишок і добробут сім'ї.
***
З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!
Помолимося за душі спасіння
У колі друзів, в радості і щасті.
Паски посвятим, і згадаєм рідних,
Які від нас у вічність відійшли.
Дай Боже всім з Великоднем погідним!
У злагоді й достатку щоб жили!
Любові вам, надії, сил і віри!
***
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.