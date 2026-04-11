Щирі привітання з Великоднем 2026: найтепліші побажання у словах і картинках

Віряни дочекалися найбільшого християнського свята – Великодня. Вже завтра, 12 квітня, християни святкуватимуть його разом зі своїми рідними та друзями.

У цей світлий день люди прагнуть здійснювати свої мрії та побажання, обмінюються привітаннями та знаками уваги. Наша редакція підготувала найщиріші привітання з Великоднем у картинках, прозі та віршах, які зможуть передати найтепліші почуття.

Привітання з Великоднем 2026: проза, картинки, вірші

Вітаю з Великоднем. Бажаю віри та надії, добробуту та любові, щирості та радості. Нехай сьогодні твоє серце відкриється для справжніх див, нехай душі твоїй захочеться літати у хмарах мрій та щастя. Дай Бог тобі та твоїм близьким здоров'я та доброго миру.

***

Вітаю з Великоднем і з усього серця бажаю все лихе залишити у минулому та з новими надіями, з доброю совістю, з чистими помислами, з щирими усмішками відкрити нову сторінку у своєму житті. І нехай на цій сторінці панує щастя, кохання та віра. Будьте здорові та живіть у мирі.

Привітання на Великдень 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

Христос Воскрес!

Воістину воскрес!

***

У житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров'я, щастя, дружба

Та вічно юна нестаріюча душа.

Щоб гріло сонечко ласкаве,

Щоб Бог усіх оберігав

І ангел ваш охоронитель

З плеча ніколи не злітав.

Нехай пасхальна радість

Не залишає вас у всі дні вашого життя!

***

Вітаю з Великоднем і бажаю залишити за плечима все байдуже та недобре, з радісною посмішкою та світлими надіями рушити далі за вогником щастя, любові та миру. Бажаю міцного здоров’я тобі, щирих почуттів, сімейного затишку та внутрішньої гармонії.

***

Вітаю з Великоднем і щиро бажаю блакиті у небі, надії в душі, щастя на серці та великої любові у житті. Нехай Господь дарує мир та благодать, нехай з цим святом весна для тебе подарує безмежну радість, домашній затишок і добробут сім'ї.

***

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості і щасті.

Паски посвятим, і згадаєм рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку щоб жили!

Любові вам, надії, сил і віри!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.