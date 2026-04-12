Не викидайте у смітник: що робити з освяченою їжею, яка залишилась після свят

Після Великодня у багатьох господарів залишається чимало освячених продуктів. Часто люди купують зайве, а потім не знають, як правильно вчинити з тим, що не встигли з'їсти.

Чи можна просто викинути залишки паски або крашанок у смітник – ексклюзивно в інтерв'ю для 24 Каналу розповів священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк.

Чи можна викидати освячені продукти?

Ця проблема часто починається ще з походу в магазин, коли віряни намагаються наповнити візки через страх, що їжі не вистачить. Отець Михайло наголошує, що християнам варто навчитися культури споживання, аби знати межу ще на етапі купівлі. Сучасні холодильники допомагають зберігати продукти довше, але якщо освячене все ж зіпсувалося, ставитися до нього як до звичайного сміття не варто.

Священник УГКЦ радить не викидати такі речі в загальний контейнер. Наприклад, шкаралупу від освячених яєць краще закопати в землю. Для цього варто знайти затишне місце, де рідко ходять люди, аби проявити повагу до того, що було благословенне в храмі. Головне – пам'ятати про духовну цінність цих страв.

Загалом має бути розуміння, що ми говоримо про щось сокровенне, цінне, тому наше ставлення має бути відповідним,

– запевнив отець Михайло.

Раціональний підхід до покупок та шанобливе ставлення до залишків допоможуть уникнути гріха марнотратства та зберегти належну пошану до святині.

Чи можна ставити освячені продукти на кладовищі померлим?