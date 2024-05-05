За традицією, спершу кожен член родини куштує паску, а потім усі починають битися великодніми яйцями, щоб визначити, хто сильніший. Детальніше про історію, заборони та народні прикмети на свято розкаже LifeStyle 24.

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Великдень 2024: історія свята

Великдень – одне з найважливіших церковних свят, дата якого змінюється щороку. Сьогодні згадується, як Ісус Христос воскрес після того, як його розіп'яли на хресті, на горі Голгофі. Сталося це на третій день після смерті. Першими, хто дізнався про воскресіння, були Марія Магдалина, Соломія та мати Якова. Жінки прийшли до гробу, щоб змастити тіло Господнє миром, але нікого не побачили. Згодом новину їм розказав ангел.

Що не можна робити

Не варто займатися хатніми справами.

Не можна сумувати, сваритися, лихословити та злитися.

Заборонено ворожити та вдаватися до інших ритуалів.

Не рекомендується лінуватися, пліткувати та ображатися.

Не можна святкувати весілля та вінчатися.

Потрібно відкласти всю важку роботу на інший день.

Вітаємо з Великоднем / Фото Unsplash

Народні прикмети

Якщо ясно світитиме сонце, то чекайте на хороший врожай.

Якщо на небі буде багато зірок, то кури знесуть достатньо яєць.

Грім – до рясного врожаю льону.

Дощ – до такої ж погоди протягом місяця.

Якщо надворі буде холодно, то тепло ще не скоро прийде.

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Що ще відзначають

5 травня професійне свято – Міжнародний день акушерки. Ініціювали таку подію на конференції Міжнародної конфедерації акушерок, яка проводилася у 1987 році, у Нідерландах. Перше святкування відбулося у 1991 році.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день гігієни рук. Свято запропонували запровадити ВООЗ, Дитячий фонд ЮНІСЕФ та ООН у 2008 році. Щороку воно відзначається на п'ятий день п'ятого місяця, що символізує п'ять пальців.