По традиции, сначала каждый член семьи пробует кулич, а потом все начинают биться пасхальными яйцами, чтобы определить, кто сильнее. Подробнее об истории, запретах и народных приметах на праздник расскажет LifeStyle 24.

С праздником С Пасхой всех: самая красивая подборка поздравлений в прозе, стихах и картинках

Пасха 2024: история праздника

Пасха – один из важнейших церковных праздников, дата которого меняется ежегодно. Сегодня вспоминается, как Иисус Христос воскрес после того, как его распяли на кресте, на горе Голгофе. Произошло это на третий день после смерти. Первыми, кто узнал о воскресении, были Мария Магдалина, Соломия и мать Иакова. Женщины пришли к гробу, чтобы смазать тело Господне миром, но никого не увидели. Впоследствии новость им рассказал ангел.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься домашними делами.

Нельзя грустить, ссориться, сквернословить и злиться.

Запрещено гадать и прибегать к другим ритуалам.

Не рекомендуется лениться, сплетничать и обижаться.

Нельзя праздновать свадьбы и венчаться.

Нужно отложить всю тяжелую работу на другой день.

Поздравляем с Пасхой / Фото Unsplash

Народные приметы

Если ясно будет светить солнце, то ждите хороший урожай.

Если на небе будет много звезд, то куры снесут достаточно яиц.

Гром – к обильному урожаю льна.

Дождь – к такой же погоде в течение месяца.

Если на улице будет холодно, то тепло еще не скоро придет.

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Что еще отмечают

5 мая профессиональный праздник – Международный день акушерки. Инициировали такое событие на конференции Международной конфедерации акушерок, которая проводилась в 1987 году, в Нидерландах. Первое празднование состоялось в 1991 году.

Также сегодня отмечается Всемирный день гигиены рук. Праздник предложили ввести ВОЗ, Детский фонд ЮНИСЕФ и ООН в 2008 году. Ежегодно он отмечается на пятый день пятого месяца, что символизирует пять пальцев.