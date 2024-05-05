З нагоди Великодня LifeStyle 24 склав добірку найкращих привітань у прозі, віршах та картинках. Обирайте побажання та надсилайте їх рідним.
Актуально Щасливого Великодня, Україно: яскраві привітання у картинках зі святом
Привітання з Великоднем у віршах
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде великодня паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує ангела з небес!
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
***
Явилась милість нам Господня
I оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
Картинки-привітання з Великоднем / Фото "Побажайко"
***
"Христос воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди й у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
***
Христос воскрес! Радійте, діти,
Біжіть у поле, у садок,
Збирайте зіллячко і квіти,
Кладіть на Божий Хрест вінок!
Нехай бринять і пахнуть квіти,
Нехай почує Божий рай,
Як на землі радіють діти
І звеселяють рідний край.
***
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!
Картинки-привітання з Великоднем / Фото "Листівки"
Дуже гарно У передчутті світлого свята: оригінальні та атмосферні картинки-привітання з Великоднем
Привітання з Великоднем у прозі
З Великоднем! Хай цей світлий святковий день наповнить ваші серця радістю, надією і любов'ю. Нехай весняна пора приносить у кожну домівку тільки щастя і добробут. З найкращими побажаннями, (ваше ім'я).
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Вітаю з Великоднем та щиро бажаю надії в душі, щастя на серці та великої любові у житті. Нехай Господь дарує мир та благодать, нехай сьогоднішнє свято принесе тобі безмежну радість, домашній затишок та добробут.
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Зі святом Великодня! Христос Воскрес! Нехай дім твій завжди буде надійним острівцем в цьому непростому житті, нехай він буде сповнений добром і турботою. Нехай ніколи не забудеться святість Христа, і в серцях близьких людей пануватиме його непохитна віра, міць і сила.
Картинки-привітання з Великоднем / Фото Amazing Ukraine
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Вітаємо вас зі світлим і радісним святом – Великоднем. Бажаємо щастя і радості, віри й добробуту. Нехай чудесне свято Пасхи принесе любов, світло, щирість, добро, а головне – здоров'я і мир у вашу родину. Христос Воскрес!
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Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. Нехай завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов’ю.