За новоюліанським календарем 12 квітня православні християни та греко-католики зустрічають Великдень. Детальніше про те, що не можна робити на Пасху – читайте в нашому матеріалі.

Що не можна робити на Великдень 2026?

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.

Не можна сваритися та сперечатися з близькими.

Не рекомендується викидати освячені продукти, бо тоді притягнете негаразди в життя.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід йти на кладовище та вшановувати пам'ять померлих.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується стригти волосся та нігті.

Не слід займатися будь-якими хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.

Не можна рубати дрова та користуватися сокирою.

Які традиції Великодня в Україні?