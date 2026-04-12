За новоюліанським календарем 12 квітня православні християни та греко-католики зустрічають Великдень. Детальніше про те, що не можна робити на Пасху – читайте в нашому матеріалі.
Що не можна робити на Великдень 2026?
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
- Не можна сваритися та сперечатися з близькими.
- Не рекомендується викидати освячені продукти, бо тоді притягнете негаразди в життя.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід йти на кладовище та вшановувати пам'ять померлих.
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не рекомендується стригти волосся та нігті.
- Не слід займатися будь-якими хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.
- Не можна рубати дрова та користуватися сокирою.
Які традиції Великодня в Україні?
- Кожен день Страсного тижня має своє значення. Зокрема, в Чистий четвер заведено прибиратися в оселі, випікати паски та готувати великодні кошики для освячення. Крім цього, господині фарбують писанки та крашанки, щоб взяти їх з собою до церкви.
- У Страсну п'ятницю віряни мають присвятити час молитві та згадати, як Ісуса Христа розіп'яли на хресті. У цей день люди вирушають до храму, де виносять Плащаницю – зображення Спасителя, який лежить у гробі. Підготовку до Великодня зазвичай завершують у Велику суботу. Ввечері цього дня у деяких храмах відбуваються богослужіння, куди люди можуть прийти та освятити там великодні кошики.
- На Воскресіння Христове заведено протягом дня вітати один одного словами: "Христос Воскрес!" та відповідати: "Воістину Воскрес!". Також люди запрошують своїх рідних і друзів до себе додому та збираються за святковим столом, на якому стоять різноманітні страви, зокрема паски. Що цікаво, на Великдень віряни дарують один одному яйця, а потім б'ються ними – чиє не розіб'ється, той і перемагає, пише сайт "Українські традиції".