Музикант Андрій Кузьменко загинув в автокатастрофі у віці 46-років. Вдова Скрябіна Світлана Бабійчук пригадала, яким був останній день народження чоловіка. Він минув у гучній компанії, а святкування затягнулось до самого ранку.

17 серпня відомому співаку та композитору Кузьмі Скрябіну виповнилось би 52 роки. З нагоди дня народження покійного батька його єдина донька Марія-Барбара презентувала власний заклад у Києві, на відкриття якого завітали зіркові друзі Андрія Кузьменка та програма "Світське життя". В інтерв'ю для Катерини Осадчої вдова музиканта Світлана Бабійчук розповіла, як чоловік відсвяткував 46-річчя.

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Кохана Скрябіна зізнається, що більшість днів народжень співак проводив на концертах. Однак останній відзначив у гучній компанії друзів. Напередодні іменинник з дружиною відправились до Грузії. Подружжя сподівалось, що їх вразиться грузинська кухня, проте "вау-ефекту" не сталось. Тому 46-річчя Кузьми вони святкували вдома за столом з грузинськими стравами, які приготували самостійно.

Світлана Бабійчук пригадала, що тоді в їхньому домі зібралось багато гостей. Святкування під улюблену музику Скрябіна хіти 90-х тривало до самого ранку. Вдова музиканта досі дивується, як у той вечір обійшлось без скарг і претензій сусідів.

Хто цього дня телефонував його вітати, усі були в нас вдома. Тільки хвіртка відкривалася, заходили якісь люди, я навіть досі не знаю, хто вони і це було дійсно свято,

– поділилась Світлана.



Вдова Скрябіна з донькою, зятем і Дзідзьо / Фото Instagram / @dzidzio

Що відомо про загибель Андрія Кузьменка?

Лідер гурту "Скрябін" загинув в автокатастрофі біля села Лозоватка, що на Дніпровщині. Трагедія сталась 2 лютого 2015 року приблизно о 8:20 ранку. Андрій Кузьменко був за кермом позашляховика. Його авто зіткнулося з молоковозом. Він загинув на місці ДТП, а двоє жінок, які були в салоні авто, змогли вижити.

У 52-й день народження Кузьми Скрябіна Володимир Зеленський підписав наказ про присвоєння йому звання Героя України. "Ми завжди пам'ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей", – написав в офіційній заяві президент.