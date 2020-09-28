Музыкант Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе в возрасте 46 лет. Вдова Скрябина Светлана Бабийчук вспомнила, каким был последний день рождения мужа. Он прошел в шумной компании, а празднование затянулось до самого утра.

17 августа известному певцу и композитору Кузьме Скрябину исполнилось бы 52 года. По случаю Дня рождения покойного отца его единственная дочь Мария-Барбара презентовала собственное заведение в Киеве, на открытие которого пришли звездные друзья Андрея Кузьменко и программа "Светская жизнь". В интервью для Екатерины Осадчей вдова музыканта Светлана Бабийчук рассказала, как мужчина отпраздновал 46-летие.

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Любимая Скрябина признается, что большинство дней рождений певец проводил на концертах. Однако последний отметил в шумной компании друзей. Накануне именинник с женой отправились в Грузию. Супруги надеялись, что их поразит грузинская кухня, однако "вау-эффекта" не произошло. Поэтому 46-летие Кузьмы они праздновали дома за столом с грузинскими блюдами, которые приготовили самостоятельно.

Светлана Бабийчук вспомнила, что тогда в их доме собралось много гостей. Празднование под любимую музыку Скрябина хиты 90-х продолжалось до самого утра. Вдова музыканта до сих пор удивляется, как в тот вечер обошлось без жалоб и претензий соседей.

Кто в этот день звонил его поздравлять, все были у нас дома. Только калитка открывалась, заходили какие-то люди, я даже до сих пор не знаю, кто они, и это был действительно праздник,

- поделилась Светлана.



Вдова Скрябина с дочкой, зятем и Дзидзьо / Фото Instagram / @dzidzio

Что известно о гибели Андрея Кузьменко?

Лидер группы "Скрябин" погиб в автокатастрофе возле села Лозоватка, что на Днепровщине. Трагедия произошла 2 февраля 2015 года примерно в 8:20 утра. Андрей Кузьменко был за рулем внедорожника. Его авто столкнулось с молоковозом. Он погиб на месте ДТП, а две женщины, которые были в салоне авто, смогли выжить.

В 52-й день рождения Кузьмы Скрябина Владимир Зеленский подписал приказ о присвоении ему звания Героя Украины. "Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", – написал в официальном заявлении президент.