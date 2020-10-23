32-річна британська співачка Адель після приголомшливого схуднення все частіше з'являється на публіці. Вже в суботу, 24 жовтня, вона стане гостею Saturday Night Live. Зірка показала підготовку до ефіру та засвітила новий образ від української дизайнерки Наталії Зінько.

Вже незабаром відбудеться довгоочікуване повернення Адель на телебачення. Вперше після схуднення вона виступить в новому випуску американського гумористичного шоу Saturday Night Live. В інстаграм-профілі з 39-мільйонами фоловерів вона показала, наскільки ретельно готується до ефіру.

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Вона відправилась залаштунки і позувала поблизу хмарочоса на Мангеттені в Нью-Йорку. Перед мікрофоном Адель сиділа в захисній масці, дотримуючись карантинних обмежень, та повторювала текст. З фото видно, що улюблениця публіки в захваті від процесу, а її поява на телебаченні стане справжньою феєрією.

Образ Адель від української дизайнерки

Для репетиції артистка обрала комфортний повсякденний look з деніму. На ній стильний костюм, який складається з широких штанів та піджака на великих ґудзиках з масивними кишенями. Це образ від знаменитого бренду Natasha Zinko. Його 2008 року заснувала українська дизайнерка Наташа Зінько, яка з Одеси переїхала до Лондона і долучається до Тижнів моди. Одяг модельєрки є в гардеробі Бейонсе і Дженніфер Лопес.

Адель зухвалий костюм поєднала зі шкіряними коричневими чоботами з анімалістичними вставками від бренду Rejina Pyo. Зірка виглядала досить епатажно. Однак ані з зачіскою, ані з косметикою вирішила не експериментувати. Волосся вона зібрала в низький хвіст і нанесла улюблений макіяж з широкими стрілками.



Адель у вбранні від української дизайнерки / Фото Instagram / @adele

До слова, Адель не вперше обирає образи українських дизайнерів. На одному зі світських заходів вона з'явилась в оксамитовій мінісукні від бренду Marianna Senchina.