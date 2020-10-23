32-летняя британская певица Адель после потрясающего похудения все чаще появляется на публике. Уже в субботу, 24 октября, она станет гостьей Saturday Night Live. Звезда показала подготовку к эфиру и засветила новый образ от украинского дизайнера Натальи Зинько.

Уже вскоре состоится долгожданное возвращение Адель на телевидение. Впервые после похудения она выступит в новом выпуске американского юмористического шоу Saturday Night Live. В инстаграм-профиле с 39-миллионами фолловеров она показала, насколько тщательно готовится к эфиру.

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Она отправилась за кулисы и позировала вблизи небоскреба на Манхэттене в Нью-Йорке. Перед микрофоном Адель сидела в защитной маске, соблюдая карантинные ограничения, и повторяла текст. По фото видно, что любимица публики в восторге от процесса, а ее появление на телевидении станет настоящей феерией.

Образ Адель от украинского дизайнера

Для репетиции артистка выбрала комфортный повседневный look из денима. На ней стильный костюм, который состоит из широких брюк и пиджака на больших пуговицах с массивными карманами. Это образ от знаменитого бренда Natasha Zinko. Его в 2008 году основала украинская дизайнер Наташа Зинько, которая из Одессы переехала в Лондон и приобщается к неделям моды. Одежда модельера есть в гардеробе Бейонсе и Дженнифер Лопес.

Адель дерзкий костюм соединила с кожаными коричневыми сапогами с анималистическими вставками от бренда Rejina Pyo. Звезда выглядела довольно эпатажно. Однако ни с прической, ни с косметикой решила не экспериментировать. Волосы она собрала в низкий хвост и нанесла любимый макияж с широкими стрелками.

Адель в наряде от украинского дизайнера / Фото Instagram / @adele

К слову, Адель не впервые выбирает образы украинских дизайнеров. На одном из светских мероприятий она появилась в бархатном мини-платье от бренда Marianna Senchina.