Популярная британская певица Адель, которая в прошлом году заявляла о том, что уходит со сцены, теперь объявила о возвращении на телевидение. Также она опубликовала дату своего дебюта.

В прошлом году Адель шокировала индустрию заявлением о своем выходе из музыкального бизнеса. Тогда британская певица решила полностью посвятить свое время сыну и не давать больше концертов вживую. Впрочем, похоже на то, что сейчас певица решила изменить свое решение. Об этом она оповестила на своей странице в инстаграме.

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Артистка объявила, что 24 октября появится в эфире для Saturday Night Live (американского развлекательного шоу) и выступит там с концертом. Звезда отметила, что быть на этом шоу – ее мечта.

Я так взволнована этим! И одновременно в таком ужасе! Это будет мой первый концерт для Saturday Night Live. Я всегда мечтала сделать это, но никак не могла подобрать момент. Однако, смогу ли я найти более правильное время, чем 2020-й?

- написала Адель.

Певица отметила, что это будет ее первое выступление на телевизионном шоу за 12 лет, ведь последний раз она появлялась в телеэфире еще в 2008 году. Кроме того, тогда в США продолжалась предвыборная кампания, что частично разрушило карьеру Адель там. По словам певицы, "круг замкнулся, и поэтому я не могу отказать". Также артистка добавила, что кроме нее в шоу примет участие хип-хоп исполнительница H.E.R.