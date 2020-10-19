Популярна британська співачка Адель, яка минулого року заявляла про те, що йде зі сцени, тепер оголосила про повернення на телебачення. Також вона опублікувала дату свого дебюту.

Минулого року Адель шокувала індустрію заявою про свій вихід з музичного бізнесу. Тоді британська співачка вирішила повністю присвятити свій час синові і не давати більше концертів наживо. Втім, схоже на те, що зараз співачка вирішила змінити своє рішення. Про це вона сповістила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Артистка оголосила, що 24 жовтня з'явиться в ефірі для Saturday Night Live (американського розважального шоу) та виступить там з концертом. Зірка зазначила, що бути на цьому шоу – її мрія.

Я так схвильована цим! І одночасно в такому жаху! Це буде мій перший концерт для Saturday Night Live. Я завжди мріяла зробити це, але ніяк не могла підібрати момент. Однак, чи зможу я знайти більш правильний час, ніж 2020-й?

– написала Адель.

Співачка зазначила, що це буде її перший виступ на телевізійному шоу за 12 років, адже востаннє вона з'являлась в телеефірі ще в 2008 році. Крім того, тоді в США тривала передвиборча кампанія, що частково зруйнувало кар'єру Адель там. За словами співачки, "коло замкнулося, і тому я не можу відмовити". Також артистка додала, що крім неї у шоу візьме участь хіп-хоп виконавиця H.E.R.