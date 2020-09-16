Італійська модель та акторка Моніка Беллуччі не втрачає свою вишуканість та розкішність з роками. Цього разу вона знялась у фотосесії для грецького глянцю.

Розкішна італійська модель та акторка знялась для глянцевого грецького журналу "Катимеріні". Фото з обкладинки зірка опублікувала на сторінці в інстаграмі.

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Перед камерою Моніка постала у немовірній білій сукні від бренду Dior. Її жіночний образ доповнило намисто від Cartier з коштовними камінцями. Волосся жінка зібрала ззаду. Вона закинула руки за голову та заплющила очі.

Образ завершив ніжний макіяж на обличчі. Очі підкреслювали довгі чорні стрілки, брови були акуратно зачесані, а також нюдовий блиск красувався на губах.

У підписі до фото Моніка зазначила, що випуск журналу присвячений майбутній моновиставі "Листи і спогади Марії Каллас". Її покажуть в театрі Odeon of Herodes Atticus, що в Афінах.