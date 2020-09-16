Итальянская модель и актриса Моника Беллуччи не теряет свою изысканность и роскошность с годами. На этот раз она снялась в фотосессии для греческого глянца.

Роскошная итальянская модель и актриса снялась для глянцевого греческого журнала "Катимерини". Фото с обложки звезда опубликовала на странице в Инстаграме.

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Перед камерой Моника предстала в невероятном белом платье от бренда Dior. Ее женственный образ дополнило ожерелье от Cartier с драгоценными камнями. Волосы женщина собрала сзади. Она закинула руки за голову и закрыла глаза.

Образ завершил нежный макияж на лице. Глаза подчеркивали длинные черные стрелки, брови были аккуратно зачесаны, а также нюдовый блеск красовался на губах.

В подписи к фото Моника отметила, что выпуск журнала посвящен будущему моноспектаклю "Письма и воспоминания Марии Каллас". Ее покажут в театре Odeon of Herodes Atticus, что в Афинах.