Британская модель и аристократка Китти Спенсер вместе с Моникой Белуччи посетили модный показ Dolce & Gabanna Alta Moda, который состоялся во Флоренции. Женщины появились в роскошных образах.

Британская аристократка и модель Китти Спенсер посетила модный показ Dolce & Gabanna Alta Moda, который состоялся во Флоренции. Фотографии с него она опубликовала в инстаграме.

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Китти Спенсер также показала фото вместе с итальянской актрисой и моделью Моникой Белуччи. Она выбрала темно-синее платье с глубоким декольте. Ее лаконичный образ дополняла небольшая сумочка в тон и серебряный браслет. Женщина уложила волосы легкой волной.

Китти для модного показа надела красивое полупрозрачное платье, которое демонстрировало ее стройные ноги. Также на бретелях была цветочная аппликация, которая делала образ очень легким и нежным. Спенсер сделала пышные локоны и причесалась на одну сторону.

Платье и свидание мечты,

– написала Китти под фотографиями.

Поклонников поразили изысканные образы моделей. "Вы обе прекрасные", "Две королевы на одном фото! Великолепные платье!", "Самые красивые платья из всех, которые я когда-либо видела", "Огонь", "Выглядите прекрасно", – написали в комментариях.

Китти Спенсер и Моника Белуччи на модном показе / Instagram / @ kitty.spencer

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