Знаменитая певица Джамала, которая несколько месяцев назад во второй раз стала мамой, уже успела вернуться к музыкальной карьере. Исполнительница постоянно находится в движении и каждый раз демонстрирует публике свои новые образы.

Брючные костюмы остаются мастхэв для любого времени года, впрочем, этой осенью они станут большим трендом. Джамала опубликовала в своем инстаграме серию кадров в модном молочном костюме и рассказала, почему не хочет худеть после родов.

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Перед камерой певица предстала в брючном молочном костюме тройке, состоящим из брюк, жакета и жилета. Безупречный образ Джамала дополнила колье на шее, кольцом и браслетом на руке. Певица сделала нежный макияж с акцентом на глаза, волосы решила сделать волнистым.

Певица Джамала предстала перед камерами в трендовом наряде / Instagram / @jamalajaa

Кроме безупречного образа, исполнительница написала длинный пост, в котором рассказала, почему ей комфортно сейчас находиться в своем теле и почему она не спешит возвращаться в свою привычную форму.

Вот я тут подумала и решила, что не буду спешить возвращаться в свою привычную физическую форму. Почему? Потому что с момента рождения Селима прошло всего 2,5 месяца. И еще потому, что я реально верю, что все вернется через 9 месяцев. Ровно столько месяцев тело растягивается, готовится, а затем "собирается" назад,

– заявила Джамала.

Джамала рассказала, почему не хочет худеть / Instagram / @jamalajaa

Певица отмечает, что это абсолютно ее теория. Конечно, можно иметь плоский живот и ни намека на целлюлит уже через 5-6 месяцев после родов, впрочем, артистка не видит в этом никакого смысла. По ее словам, не стоит истязать себя срочно, чтобы все сказали: "Ух, какая молодец! Только родила, а уже худая".

"Я за ГВ. И я ем, не есть – не могу. Я не хочу истерии по этому поводу: бегать, заниматься фитнесом и т.д. Я не смогла бегать. Бежишь с молоком – грудь болит, ноги ватные, чувствую дискомфорт, мне тяжело. В планах – пить много воды, ходить в бассейн, заниматься йогой, ходить на тайский массаж", – заявила Джамала.