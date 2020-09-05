Знаменитая певица Джамала публично поздравила старшую сестру Эвелину с днем рождения. Имениннице сегодня, 5 сентября, исполняется 40 лет. По случаю юбилея звезда поделилась редкими архивными кадрами с родным человеком.

Фото и чувственное поздравление Джамала опубликовала в инстаграме. Несмотря на то, что родных артистка держит вне поля зрения камер и внимания 900-тысячной аудитории, фотографии из семейного архива все же появились в сети.

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"Спасибо родителям, что у меня есть сестра! Величайший дар! Лучшая! С днем рождения. Люблю", – с благодарностью и теплом написала Джамала.

Пост певица дополнила совместными фото с сестрой Эвелиной, а поклонники отметили их потрясающем сходство. На одном из кадров они предстали вместе на съемках программы "Голос страны", где Джамала была в роли звездного тренера. На другом сестры позировали во время отдыха. Артистка также показала, как именинница зажигала на ее свадьбе три года назад.

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Стоит отметить, что старшая сестра Джамалы вместе с мужем и двумя дочерьми живет в Турции. Поэтому с семьей она видится очень редко. Добавим, что Эвелина также связала свою жизнь с музыкой. Она работает учительницей в школе искусств в Стамбуле, которую основала сама. Образование она получила в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского, как и знаменитая сестра.



Сестра Джамалы празднует день рождения / Фото Instagram / @evelinayucel