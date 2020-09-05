Знаменита співачка Джамала публічно привітала старшу сестру Евеліну з днем народження. Іменинниці сьогодні, 5 вересня, виповнюється 40 років. З нагоди ювілею зірка поділилась рідкісними архівними кадрами з рідною людиною.

Фото і чуттєве привітання Джамала опублікувала в інстаграмі. Попри те, що рідних артистка тримає поза камерами і увагою 900-тисячної аудиторії, світлини з сімейного архіву все ж з'явились у мережі.

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"Дякую батькам, що в мене є сестра! Найбільший дар! Найкраща! З днем народження. Люблю", – з вдячністю і теплом написала Джамала.

Допис співачка доповнила спільними фото з сестрою Евеліною, а прихильники наголосили на їхній приголомшливій схожості. На одному з кадрів вони постали разом на зйомках програми "Голос країни", де Джамала була в ролі зіркового тренера. На іншому сестри позували під час відпочинку. Артистка також показала, як іменинниця запалювала на її весіллі три роки тому.

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Варто зазначити, що старша сестра Джамали разом з чоловіком і двома доньками живе в Туреччині. Тому з родиною вона бачиться дуже рідко. Додамо, що Евеліна також пов'язала своє життя з музикою. Вона працює вчителькою в школі мистецтв у місті Стамбул, яку заснувала сама. Освіту вона здобула в Національній музичній академії України імені Чайковського, як і знаменита сестра.



Сестра Джамали святкує день народження / Фото Instagram / @evelinayucel