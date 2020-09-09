Знаменита співачка Джамала, яка декілька місяців тому вдруге стала мамою, вже встигла повернутися до музичної кар’єри. Виконавиця постійно перебуває в русі та щоразу демонструє публіці свої нові образи.

Штанні костюми залишаються мастхевом для будь-якої пори року, втім цієї осені вони стануть неабияким трендом. Джамала опублікувала у своєму інстаграмі серію кадрів у модному молочному костюмі та розповіла, чому не хоче худнути після пологів.

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Перед камерою співачка постала у штанному молочному костюмі трійці, який складається з штанів, жакету та жилету. Бездоганний образ Джамала доповнила кольє на шиї, каблучкою та браслетом на руці. Співачка зробила ніжний макіяж з акцентом на очі, волосся вирішила зробити хвилястим.



Співачка Джамала постала перед камерами у трендовому вбранні / Instagram / @jamalajaa

Окрім бездоганного образу, виконавиця написала довгий пост у якому розповіла, чому їй комфортно зараз перебувати у своєму тілі та чому вона не спішить повертатися у свою звичну форму.

Ось я тут подумала і вирішила, що не буду поспішати повертатися у свою звичну фізичну форму. Чому? Тому що з моменту народження Селіма пройшло всього 2, 5 місяці. І ще тому, що я реально вірю, що все повернеться через 9 місяців. Рівно стільки місяців тіло розтягується, готується, а потім "збирається" назад,

– заявила Джамала.



Джамала розповіла, чому не хоче худнути / Instagram / @jamalajaa

Співачка зазначає, що це абсолютно її теорія. Звісно, можна мати плоский живіт і ні натяку на целюліт вже через 5-6 місяців після пологів, втім артистка не бачить в цьому ніякого сенсу. За її словами, не варто катувати себе терміново, щоб всі сказали: "Ух, яка молодець! Тільки народила, а вже худа".

"Я за ГВ. І я їм, не їсти – не можу. Я не хочу істерії з цього приводу: бігати, займатися фітнесом і т.д. Я не змогла бігати. Біжиш з молоком – груди болять, ноги ватяні, відчуваю дискомфорт, мені важко. У планах – пити багато води, ходити в басейн, займатися йогою, ходити на тайський масаж", – заявила Джамала.