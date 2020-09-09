Британська модель і аристократка Кітті Спенсер разом з Монікою Белуччі відвідали модний показ Dolce & Gabanna Alta Moda, що відбувся у Флоренції. Жінки показались у розкішних образах.

Британська аристократка та модель Кітті Спенсер відвідала модний показ Dolce & Gabanna Alta Moda, що відбувся у Флоренції. Світлини з нього вона опублікувала в інстаграмі.

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Кітті Спенсер також показала фото разом з італійською акторкою та моделлю Монікою Белуччі. Вона обрала темно-синю сукню з глибоким декольте. Її лаконічний образ доповнювала невеличка сумочка в тон і срібний браслет. Жінка вклала волосся легкою хвилею.

Кітті для модного показу одягла красиву напівпрозору сукню, що демонструвала її стрункі ноги. Також на бретелях була квіткова аплікація, яка робила образ дуже легким та ніжним. Спенсер зробила пишні локони та зачесала волосся на один бік.

Сукня і побачення мрії,

– написала Кітті під світлинами.

Шанувальників вразили вишукані образи моделей. "Ви обоє прекрасні", "Двоє королев на одному фото! Чудова сукня!", "Найкрасивіша сукня з усіх, які я коли-небудь бачила", "Вогонь", "Виглядаєте прекрасно", – написали вони в коментарях.



Кітті Спенсер та Моніка Белуччі на модному показі / Instagram / @kitty.spencer

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