Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вражає не лише своїм талантом, а й вишуканим стилем в одязі. Вона слідкує за трендами і активно показує варіанти стильних образів шанувальницям.

Дженніфер Лопес, без сумнівів, є однією з найпопулярніших жінок сучасності. Вона диктує тренди світовим модницям і проводить вдалі експерименти з одягом. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість вкотре поділилася варіантом актуального атфіту від всесвітньо відомого бренду.

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Стильний look Дженніфер Лопес

Для осінньої прогулянки Джей Ло обрала стильне вбрання від Dior. Зірка одягнула бежево-чорну смугасту кофту та красиву спідницю в її тон. Низ атуфіту мав вишитий принт чорного кольору. Дженніфер сфотографувалася в ліфті і не можна побачити довжину спідниці та взуття, з яким вона поєднала свій образ. Та, ймовірно, це була довжина міді та елегантні туфлі або ж черевики на підборах.

Серед аксесуарів співачка доповнила ефектний look маленькою чорною сумочкою та головним убором з мереживом. Також бачимо на знаменитості розкішну каблучку та сережки, а в руці вона тримає чашку білого кольору з золотистим написом "J". Волосся вона зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила насичений макіяж у коричневих тонах з акцентом на очах.