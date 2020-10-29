Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поражает не только своим талантом, но и изысканным стилем в одежде. Она следит за трендами и активно показывает варианты стильных образов поклонницам.

Дженнифер Лопес, без сомнений, является одной из самых популярных женщин современности. Она диктует тренды мировым модницам и проводит удачные эксперименты с одеждой. На личной странице в инстаграме знаменитость в очередной раз поделилась вариантом актуального атфита от всемирно известного бренда.

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Стильный look Дженнифер Лопес

Для осенней прогулки Джей Ло выбрала стильный наряд от Dior. Звезда надела бежево-черную полосатую кофту и красивую юбку в ее тон. Низ атуфита имел вышитый принт черного цвета. Дженнифер сфотографировалась в лифте и нельзя увидеть длину юбки и обувь, с которой она соединила свой образ. Но, вероятно, это была длина миди и элегантные туфли или же ботинки на каблуках.

Среди аксессуаров певица дополнила эффектный look маленькой черной сумочкой и головным убором с кружевом. Также видим на знаменитости роскошное кольцо и серьги, а в руке она держит чашку белого цвета с золотистой надписью "J". Волосы она собрала в прическу сзади, а на лице сделала насыщенный макияж в коричневых тонах с акцентом на глазах.