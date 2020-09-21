Українська співачка та телеведуча Оля Цибульська поділилась з шанувальниками грайливим образом. Цього разу зірка позувала у вбранні балерини і похизувалась глибоким декольте.

Популярна українська співачка Оля Цибульська продовжує розбурхувати мережу провокативними образами. Вона не соромиться поставати перед камерою в спокусливому та відвертому вбранні. Нову серію фото зірка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Оля Цибульська позувала на одній з доріг столиці у костюмі балерини. Це був чорний боді з глибоким декольте, завдяки якому співачка засвітила пишні груди. Стрункі ноги Цибульської підкреслювала рожева фатінова спідниця.



Оля Цибульська в спокусливому вбранні / Instagram / @cybulskaya

Зірка вклала волосся пишними локонами та зчепила з одного боку білою шпилькою. Для спокусливого образу Цибульська обрала також рожеві туфлі на високих підборах.



Оля Цибульська в спокусливому вбранні / Instagram / @cybulskaya

Співачка обирала різні пози для фотосету, щоб продемонструвати сексуальні форми й струнку фігуру. Оля зовсім не соромилась відвертого look, хоча позувала в людному місці. Й це недарма, адже вона завела мережу й отримала безліч вподобань і позитивних коментарів.



Оля Цибульська в спокусливому вбранні / Instagram / @cybulskaya