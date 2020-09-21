Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась с поклонниками игривым образом. На этот раз звезда позировала в нарядах балерины и похвасталась глубоким декольте.

Популярная украинская певица Оля Цибульская продолжает будоражить сеть провокационными образами. Она не стесняется появляться перед камерой в соблазнительном и откровенном наряде. Новую серию фото звезда опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Оля Цибульская позировала на одной из дорог столицы в костюме балерины. Это был черный боди с глубоким декольте, благодаря которому певица подчеркнула пышную грудь. Стройные ноги Цибульской подчеркивала розовая фатинова юбка.



Оля Цибульская в соблазнительном наряде / Instagram / @cybulskaya

Звезда уложила волосы пышными локонами и подобрала с одной стороны белой шпилькой. Для соблазнительного образа Цибульская выбрала также розовые туфли на высоких каблуках.



Оля Цибульская в соблазнительном наряде / Instagram / @cybulskaya

Певица выбирала разные позы для фотосета, чтобы продемонстрировать сексуальные формы и стройную фигуру. Оля вовсе не стеснялась откровенного look, хотя позировала в людном месте. И это не зря, ведь она зажгла сеть и получила множество лайков и положительных комментариев.



Оля Цибульская в соблазнительном наряде / Instagram / @cybulskaya