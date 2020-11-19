Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо, виявляється, прискіпливий не тільки до своєї роботи. Днями стало відомо, що він змусив переписати сценарій до фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця".

Сценарій фільму Скорсезе переписують

Про це розповів сценарист Ерік Рот у подкасті, повідомляє IndieWire. Чоловік зізнався: хоч зйомки фільму "Вбивці квіткового місяця" мали розпочатись ще у березні 2020 року, сценарій досі переписують. І все через правки, які вимагає внести актор Леонардо Ді Капріо.

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Що саме захотів виправити представник Голлівуду, не розголошується. Водночас Ерік Рот додав, що чимало його ідей залишились, але й багато змін у сценарій вніс Леонардо Ді Капріо.

Леонардо хотів змінити дещо, про що ми сперечалися. Він виграв половину суперечок, я виграв іншу,

– розповів Ерік Рот.

Окрім цього, сценарист розповів, що на кіноадаптацію книги "Вбивці квіткового місяця" він витратив близько 5 років. Історія настільки йому сподобалась, що Ерік Рот вирішив зробити її максимально близькою до першоджерела.

"Я витратив 4 або 5 років, працюючи над цією книгою "Вбивці квіткового місяця", яку, переконаний, має прочитати кожен. Це чудова книга. Мій сценарій, як я думаю, дуже близький до неї", – додав він.

"Вбивці квіткового місяця": сюжет фільму

Наразі відомо, що нова стрічка режисера Мартіна Скорсезе розповість про події 1921 року, які відбувались в окрузі Осейдж. Індіанці знаходять чималі поклади нафти в Оклахомі, куди їх примусово виселили. Коли ж інформація про це просочилась, чимало американців захотіли стати власниками прибуткових родовищ. Для цього посилають вбивць, аби знищити всіх 184 поселенців. І тільки один боєць вирішив стати на захист індіанців.

Спершу зйомки фільму "Вбивці квіткового місяця" перенесли на осінь 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу Мартін Скорсезе не хоче квапитись з цією роботою. За словами Еріка Рота, режисер планує зачекати, коли COVID-19 не нестиме такої загрози, як зараз. Наразі Скорсезе запланував знімання фільму на березень 2021 року.