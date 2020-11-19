Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, оказывается, придирчив не только к своей работе. На днях стало известно, что он заставил переписать сценарий к фильму Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".

Сценарий фильма Скорсезе переписывают

Об этом рассказал сценарист Эрик Рот в подкасте, сообщает IndieWire. Мужчина признался: хотя съемки фильма "Убийцы цветочной луны" должны были начаться еще в марте 2020 года, сценарий до сих пор переписывают. И все из-за правок, которые требует внести актер Леонардо Ди Каприо.

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Что именно захотел исправить представитель Голливуда, не разглашается. В то же время Эрик Рот добавил, что немало его идей остались, но и много изменений в сценарий внес Леонардо Ди Каприо.

Леонардо хотел изменить кое-что, о чем мы спорили. Он выиграл половину споров, я выиграл другую,

– сказал Эрик Рот.

Кроме этого, сценарист рассказал, что на киноадаптацию книги "Убийцы цветочной луны" он потратил около 5 лет. История настолько ему понравилась, что Эрик Рот решил сделать ее максимально близкой к первоисточнику.

"Я потратил 4 или 5 лет, работая над этой книгой "Убийцы цветочной луны", которую, убежден, должен прочитать каждый. Это замечательная книга. Мой сценарий, как я думаю, очень близок к ней", – добавил он.

"Убийцы цветочной луны": сюжет фильма

Сейчас известно, что новая лента режиссера Мартина Скорсезе расскажет о событиях 1921 года, которые происходили в округе Осейдж. Индейцы находят немалые залежи нефти в Оклахоме, куда их принудительно выселили. Когда же информация об этом просочилась, многие американцы захотели стать владельцами прибыльных месторождений. Для этого посылают убийц, чтобы уничтожить всех 184 поселенца. И только один боец решил встать на защиту индейцев.

Сначала съемки фильма "Убийцы цветочной луны" перенесли на осень 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса Мартин Скорсезе не хочет торопиться с этой работой. По словам Эрика Рота, режиссер планирует подождать, когда COVID-19 не будет нести такой угрозы, как сейчас. На данный момент Скорсезе запланировал съемки фильма на март 2021 года.