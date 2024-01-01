З Днем ангела, Василі: красиві привітання у прозі, віршах та картинках з іменинами

За новим церковним календарем сьогодні свої іменини відзначають Василі. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у новому році та здійснення всіх найзаповітніших мрій. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч.

З нагоди свята 24 Канал зібрав щирі привітання у віршах, прозі та картинках. Надішліть теплі слова своїм близьким, рідним та друзям у перший день 2024 року. Василі, бажаємо вам гарного та спокійного дня!

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День ангела Василя: привітання у віршах

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти я улюблену справу,

Робота хай буде для тебе забавою.

Проблеми вирішуй свої на "раз-два",

Щоб не кипіла твоя голова.

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі наостанок:

Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!

З іменинами тебе, Васю!

***

З Днем Василя я привітаю

Від душі й щиро всіх!

Миру і добра бажаю,

Щоб були щасливі всі!



В Новий рік я зичу

Затишку й тепла усім,

Щоб повагою й любов’ю

Сповнений був завжди дім!

День ангела Василя 2024 / Фото "Країна У"

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди Василь-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Прийми щирі привітання,

Нехай збудуться бажання,

Хай життя буде щасливим,

Позитивним, особливим.



Хай в серці любов палає,

Ангел з неба тебе оберігає,

Натхнення зичу і добра,

Радості в домі й тепла.

День ангела Василя 2024 / Фото "Листівки"

***

Василь – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Василя,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

День ангела Василя: привітання у прозі

Вітаю тебе, Василю. Бажаю високих досягнень в житті та абсолютних перемог. Бажаю найміцніших сил і впевнених позицій. Бажаю правильних рішень і геніальних ідей. Бажаю вірної любові та справжніх друзів. І нехай у тебе, Василю, завжди буде веселий настрій.

***

Ангел-охоронець оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками й добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і небесний покровитель. У День ангела бажаю завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним, і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія і любов!

День ангела Василя 2024 / Фото vjoy.cc

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З Днем Василя, друже! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі й твоєму ангелові більше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

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Василю, вітаю з чудовим святом – Днем ангела! Бажаю світлої дороги до успіху і щастя, яскравих вражень і веселих емоцій, бажаю щирої радості та міцного здоров’я, вірного кохання і незмінної удачі.

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Дорогий Василько, вітаю щиро тебе з Днем ангела. Бажаю за будь-яких умов залишатися чесною, справедливою і доброю людиною, милим, привабливим і сміливим чоловіком. Бажаю тобі, Василю, особистого щастя, вірної удачі та міцного кохання.

День ангела Василя 2024 / Фото "1+1"