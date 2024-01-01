З нагоди свята 24 Канал зібрав щирі привітання у віршах, прозі та картинках. Надішліть теплі слова своїм близьким, рідним та друзям у перший день 2024 року. Василі, бажаємо вам гарного та спокійного дня!
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День ангела Василя: привітання у віршах
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаю знайти я улюблену справу,
Робота хай буде для тебе забавою.
Проблеми вирішуй свої на "раз-два",
Щоб не кипіла твоя голова.
Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаю тобі наостанок:
Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!
З іменинами тебе, Васю!
***
З Днем Василя я привітаю
Від душі й щиро всіх!
Миру і добра бажаю,
Щоб були щасливі всі!
В Новий рік я зичу
Затишку й тепла усім,
Щоб повагою й любов’ю
Сповнений був завжди дім!
День ангела Василя 2024 / Фото "Країна У"
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди Василь-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Прийми щирі привітання,
Нехай збудуться бажання,
Хай життя буде щасливим,
Позитивним, особливим.
Хай в серці любов палає,
Ангел з неба тебе оберігає,
Натхнення зичу і добра,
Радості в домі й тепла.
День ангела Василя 2024 / Фото "Листівки"
***
Василь – ім'я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Василя,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
День ангела Василя: привітання у прозі
Вітаю тебе, Василю. Бажаю високих досягнень в житті та абсолютних перемог. Бажаю найміцніших сил і впевнених позицій. Бажаю правильних рішень і геніальних ідей. Бажаю вірної любові та справжніх друзів. І нехай у тебе, Василю, завжди буде веселий настрій.
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Ангел-охоронець оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками й добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і небесний покровитель. У День ангела бажаю завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним, і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія і любов!
День ангела Василя 2024 / Фото vjoy.cc
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З Днем Василя, друже! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі й твоєму ангелові більше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.
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Василю, вітаю з чудовим святом – Днем ангела! Бажаю світлої дороги до успіху і щастя, яскравих вражень і веселих емоцій, бажаю щирої радості та міцного здоров’я, вірного кохання і незмінної удачі.
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Дорогий Василько, вітаю щиро тебе з Днем ангела. Бажаю за будь-яких умов залишатися чесною, справедливою і доброю людиною, милим, привабливим і сміливим чоловіком. Бажаю тобі, Василю, особистого щастя, вірної удачі та міцного кохання.
День ангела Василя 2024 / Фото "1+1"