Український телеведучий, шоумен, очільник розважального проєкту "Вар'яти-шоу" Сергій Притула у серпні цього року заявив, що завершує кар'єру на телебаченні. Тепер колектив гумористичної програми представив нового актора, який увійшов до складу "Вар'ятів".

"Вар'яти-шоу" – один із найпопулярніших україномовних гумористичних проєктів. Після того, як Сергій Притула покинув колектив, довелося шукати заміну. На офіційній сторінці шоу в інстаграмі познайомили прихильників з новим актором.

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Тепер у складі колективу виступатиме комік Святослав Марченко. Вже сьогодні "Вар'яти-шоу" матимуть перший виступ оновленою командою.

Хо-хо, а хто це у "Вар'ятах" новенький? Знайомтеся – Святослав Марченко, наш новий "вар'ят". Сьогодні в нас перший виступ після майже семи місяців вимушеного "простою" через карантин. Нехай Світловодськ стане щасливим відправним пунктом в гастрольному графіку,

– йдеться у дописі.

Що відомо про "Вар'яти-шоу"?

Цей авторський проєкт виник у 2010 році у місті Тернополі. Дебютний виступ відбувся того ж року під назвою "Перше україномовне гумор-шоу "Вар'яти"". У 2016 році відбулася прем'єра телеверсії шоу на "Новому каналі".

Лідером та очільником проєкту протягом десяти років був телеведучий і шоумен Сергій Притула. Проте в серпні 2020 року він прийняв рішення завершити свою телевізійну кар'єру. Причиною цього стала політична діяльність Сергія. Він балотується на пост мера Києві від партії "Голос" і весь час приділяє цій справі.