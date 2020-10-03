Украинский телеведущий, шоумен, глава развлекательного проекта "Варьяты-шоу" Сергей Притула в августе этого года заявил, что завершает карьеру на телевидении. Теперь коллектив юмористической программы представил нового актера, который вошел в состав "Варьятов".

"Варьяты-шоу" – один из самых популярных украиноязычных юмористических проектов. После того, как Сергей Притула покинул коллектив, пришлось искать замену. На официальной странице шоу в Инстаграме познакомили поклонников с новым актером.

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Теперь в составе коллектива будет выступать комик Святослав Марченко. Уже сегодня "Варьяты-шоу" будут впервые выступать с обновленной командой.

Хо-хо, а кто это в "Варьятах" новенький? Знакомьтесь – Святослав Марченко, наш новый "варьят". Сегодня у нас первое выступление после почти семи месяцев вынужденного "простоя" из-за карантина. Пусть Светловодск станет счастливым отправным пунктом в гастрольном графике,

– говорится в публикации.

Что известно о "Варьяты-шоу"?

Этот авторский проект возник в 2010 году в городе Тернополе. Дебютное выступление состоялось в том же году под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу "Варьяты"". В 2016 году состоялась премьера телеверсии шоу на "Новом канале".

Лидером и главой проекта в течение десяти лет был телеведущий и шоумен Сергей Притула. Однако в августе 2020 года он принял решение завершить свою телевизионную карьеру. Причиной этого стала политическая деятельность Сергея. Он баллотируется на пост мэра Киева от партии "Голос" и все время уделяет этому делу.