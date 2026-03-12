За його словами, це лише повір'я, яке не має жодного стосунку до церковних правил чи християнської віри. Про це отець Миколай розповів у своєму фейсбуці.
Чи треба закривати дзеркала тканиною, коли хтось помер?
Священник Миколай Гандзюк пояснив, що в Церкві не існує жодної настанови, яка б зобов'язувала рідних завішувати дзеркальні поверхні. Багато людей помилково вірять, ніби душа померлого може "загубитися" у люстерці або залишитися жити в речах, але це зовсім не так.
Християнське вчення стверджує, що після завершення земного шляху душа людини не прив'язується до предметів побуту, а постає перед Богом. Священник ПЦУ закликає вірян не зосереджуватися на забобонах, які лише відвертають від головного. Дзеркала в будинку жодним чином не впливають на перехід душі у вічність.
Найважливіше, що можуть зробити рідні та близькі для померлого у цей важкий час – щиро звернутися до Господа.
Що не можна робити, коли померла близька людина?
- За народними прикметами, не рекомендується спати в кімнаті покійника. Вважається, що душа померлого ще певний час залишається поруч з рідними. А якщо заснути у його кімнаті, то існує ризик, що покійник "забере з собою" того, хто спить.
- Водночас не варто плакати голосно й надто довго. Річ у тім, що сльози стримують душу померлого у світі живих та не дають їй відійти у вічність. Згідно з повір'ями, надмірна емоційність може завдати покійнику страждань, змушуючи його "блукати" серед близьких.
- Також не рекомендується носити одяг померлих, щоб не накликати смерть або хвороби в родину.