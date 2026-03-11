Про це вже висловився священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк у своєму фейсбуці. Детальніше про те, чи можна називати дитину іменем померлого родича – читайте в нашому матеріалі.
Чи можна називати дитину іменем померлого родича?
Священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк заспокоїв батьків і зазначив, що такі побоювання не мають нічого спільного з вірою. За словами отця, у християнстві немає жодної заборони на те, щоб називати малюка іменем рідної людини, яка відійшла у вічність.
Батьки можуть сміливо обирати таке ім'я, адже воно не є носієм "чужої долі" чи сценарієм майбутнього життя. Миколай Гандзюк наголошує, що ім'я не визначає шлях людини.
Справжній життєвий успіх та внутрішній мир залежать не від того, як людину назвали, а від того, як вона живе, які вчинки робить та наскільки щирими є її стосунки з Богом.
Як не варто називати дітей у 2026 році?
Люцифер – ім'я, яке має латинське походження й означає "той, що несе світло", пише сайт Як звати. Попри його значення, у християнстві воно асоціюється з дияволом.
Каїн – у біблійній історії його носій убив свого брата Авеля. Через це ім'я Каїн стало символом зради та братовбивства. Саме тому воно може викликати негативні асоціації та небажані жарти в суспільстві.
Адольф – ім'я, яке має давньонімецьке коріння та трактується як "благородний вовк". На початку XX століття так часто називали хлопців, що жили в Німеччині. Однак після Другої світової війни це ім'я набуло надзвичайно негативного забарвлення через його відомого носія – Адольфа Гітлера.