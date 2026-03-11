Про це вже висловився священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк у своєму фейсбуці. Детальніше про те, чи можна називати дитину іменем померлого родича – читайте в нашому матеріалі.

Чи можна називати дитину іменем померлого родича?

Священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк заспокоїв батьків і зазначив, що такі побоювання не мають нічого спільного з вірою. За словами отця, у християнстві немає жодної заборони на те, щоб називати малюка іменем рідної людини, яка відійшла у вічність.

Батьки можуть сміливо обирати таке ім'я, адже воно не є носієм "чужої долі" чи сценарієм майбутнього життя. Миколай Гандзюк наголошує, що ім'я не визначає шлях людини.

Справжній життєвий успіх та внутрішній мир залежать не від того, як людину назвали, а від того, як вона живе, які вчинки робить та наскільки щирими є її стосунки з Богом.

