Свою думку щодо того, чи справді треба цілувати померлого в чоло під час похорону – висловив священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці.

Дивіться також Чи можна відвідувати могили померлих в їх день народження: пояснення священника ПЦУ

Чи обов'язково цілувати покійника в лоб?

Священник ПЦУ Олексій Філюк запевнив, що поцілунок у чоло померлої людини не є обов'язковим, а скоріше індивідуальним вибором кожного. За словами отця, примус до таких дій, особливо щодо дітей, є неприпустимим. Багато людей змалечку стикаються з психологічним тиском з боку родичів, які змушують їх підходити до труни. Такий досвід нерідко залишає психологічні травми на все життя.

Філюк підкреслив, що прощання з близькою людиною має бути природним проявом почуттів. Коли вірянин щиро прагне висловити свою любов і шану, то самостійно вирішує, як це зробити. Так, рідні можуть поцілувати покійника в руки, ноги або голову, і це цілком нормально. Однак перетворювати цей жест на непорушне правило для всіх присутніх не варто.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Якщо хтось не відчуває внутрішньої готовності або боїться підійти близько, цілком достатньо просто підійти до труни, вклонитися та подумки побажати померлому спокою.

Що не можна робити на кладовищі?

Не рекомендується гучно сміятися, розмовляти та веселитися, адже це може образити померлих.

Також не варто ділитися з ними своїми великими успіхами чи негараздами. Річ у тім, що ваші слова можуть викликати заздрість у потойбічному світі, а постійні скарги прив'язують душу до земних проблем і не дають їй спочивати.

Категорично не слід заїжджати в гості до друзів чи родичів після відвідин кладовища. Люди вірять, що так можна випадково привезти енергію смерті в чужий дім і накликати біду на його мешканців.