Священник Православної Церкви України Олексій Філюк відповів на розповсюджене питання вірян у своєму тіктоці. Чи є гріхом бронювання місця на кладовищі, поки людина ще жива – читайте далі в матеріалі.

Чи гріх за життя обирати собі місце на кладовище?

На думку отця Олексія, у бажанні людини заздалегідь визначитися з місцем поховання немає нічого поганого. Священник наголосив, що це суто індивідуальний вибір кожного, який не регулюється жодними біблійними заборонами.

Він пояснив, що часто причиною такого рішення є просте людське бажання родини бути разом навіть після смерті. Наприклад, коли дружина хоче бути похованою поруч із чоловіком і заздалегідь готує місце біля могили покійника.

Олексій Філюк також розповів, що трапляються випадки, коли люди не лише обирають місце, а й ставлять пам'ятники за життя. Іноді це призводить до курйозних ситуацій під час поминальних служб.

На завершення отець Олексій побажав усім українцям довгого життя, міцного здоров'я та мирного неба, нагадавши, що смерть завжди приходить несподівано, тому важливо цінувати час, відведений нам на землі.

