Священник Православної Церкви України Олексій Філюк відповів на запитання підписників на своєму ютуб-каналі. Отець розповів, чи припустимо для християнина займатися нумерологією.

Чи гріх займатися нумерологією?

За словами священника ПЦУ, людині потрібно вірити в Бога й уникати будь-яких спіритичних моментів. Як приклад марності передбачень він згадав провидицю Вангу, яка, за переказами, знала дату смерті свого батька та брата. Втім, ця інформація нічого не змінила, адже відвернути події їй не вдалося.

Священник наголосив, що навіть маючи якісь знання про майбутнє, людина не здатна вплинути на Божий промисел.

Отець Олексій також попередив про духовну небезпеку таких практик. Він зазначив, що нумерологія, карти таро та ворожіння – спосіб зв'язку з дияволом, і ціна за такі "послуги" є надзвичайно високою. Так, платою в цьому разі стає людська душа.

Що каже церква про ворожіння?