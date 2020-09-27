Цьогоріч відбудеться ювілейний п'ятий варшавський кінофестиваль Ukraїna!. Через пандемію коронавірусу він відбуватиметься частково онлайн, а частково традиційно.

Цього року на варшавському кінофестивалі Ukraїna! покажуть 35 фільмів. Художні, документальні та короткометражні стрічки покажуть і в кінотеатрах, і онлайн. Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на директорку Беату Бєронську-Лях.

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Фестиваль відкриє фільм Олега Сенцова "Номери". Його продовжить також документальний фільм, що переміг на 17-му кінофестивалі Millennium Docs Against Gravity в Польщі "Земля блакитна, ніби апельсин" режисерки Ірини Цілик. На ньому покажуть і стрічки Сергія Лозниці "Аустерліц", "Похорон Сталіна" та інші.

Через пандемію виробництво фільмів в Україні призупинилося, тому не вийшло залучити до показу нові стрічки. Так само директорка зазначила, що хотіла запросити багато українських гостей та режисерів, однак більшість з них не зможе приїхати.

Торік на фестивалі Ukraїna! перемогли такі фільми, як "Додому", "Міф", "Гніздо горлиці". Їх також будуть демонструвати. Окрім них покажуть два білоруські фільми "Стриптиз і Війна" та "Два".

Кінофестиваль відбудеться не тільки у Варшаві, а й в Любліні. В його межах будуть проходити виставки, різні дискусії та інші події. Фестиваль триватиме 21-25 жовтня у Варшаві, 2-9 листопада стрічки транслюватимуть онлайн.