В этом году состоится юбилейный пятый варшавский кинофестиваль Ukraїna!. Из-за пандемии коронавируса он будет проходить частично онлайн, а частично традиционно.

В этом году на варшавском кинофестивале Ukraїna! покажут 35 фильмов. Художественные, документальные и короткометражные ленты покажут и в кинотеатрах, и онлайн. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на директора Беату Беронскую-Лях.

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Фестиваль откроет фильм Олега Сенцова "Номера". Его продолжит также документальный фильм, который победил на 17-м кинофестивале Millennium Docs Against Gravity в Польше "Земля голубая, как будто апельсин" режиссера Ирины Цилык. На нем покажут и ленты Сергея Лозницы "Аустерлиц", "Похороны Сталина" и другие.

Из-за пандемии производство фильмов в Украине приостановилось, поэтому не получилось привлечь к показу новые ленты. Так же директор отметила, что хотела пригласить много украинских гостей и режиссеров, однако большинство из них не сможет приехать.

В прошлом году на фестивале Ukraїna! победили такие фильмы, как "Домой", "Миф", "Гнездо горлицы". Их также будут демонстрировать. Кроме них покажут два белорусских фильма "Стриптиз и война" и "Два".

Кинофестиваль состоится не только в Варшаве, но и в Люблине. В его рамках будут проходить выставки, различные дискуссии и другие события. Фестиваль продлится 21-25 октября в Варшаве, 2-9 ноября ленты будут транслировать онлайн.