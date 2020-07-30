Плоди сливових дерев є надзвичайно корисними для людського організму. Готувати варення зі слив досить просто. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас найкращі рецепти варення на зиму зі слив.

Варення зі слив дуже смачне та ароматне. Воно зберігає в собі всі вітаміни, тож є не лише смачним десертом, але й корисним. Пропонуємо вам скористатися різними рецептами приготування сливового варення, які обов’язково сподобається вашим рідним і друзям.

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Варення зі слив з желатином

Інгредієнти:

Слива – 1 кг;

Желатин 30 г;

Цукор – 2 стакани.



Варення зі слив з желатином / Pinterest

Рецепт приготування варення зі слив з желатином:

1. Підготуйте сливи, цукор і желатин. З'єднайте і перемішайте цукор і желатин. Зі слив видаліть кісточки.

2. Сливи залишіть половинками або наріжте шматочками. Пересипте сливи цукром з желатином.

3. Потрясіть посуд так, щоб цукор проник всередину. Залишіть на ніч.

4. Нагрійте сливи наступного дня до появи перших ознак кипіння. Зніміть з вогню.

5. Розкладіть варення стерильні банки і закатайте кришками.

Варення зі слив з кісточками

Інгредієнти:

цукровий пісок – 1, 5 кг;

сливи – 1 кг.



Варення зі слив з кісточками / Pinterest

Рецепт приготування варення зі слив з кісточками:

1. Помийте сливи та проколіть голкою в декількох місцях. Це потрібно для того, щоб сливи не лопнули під час варіння.

2. У глибоку каструлю налийте 800 мілілітрів холодної води, додайте цукор і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння.

3. Залийте сиропом плоди, поставте ємність на слабкий вогонь на 5 хвилин. Не забувайте знімати шумівкою піну.

4. Після закінчення цього часу, зніміть ємність з варенням з вогню і дайте постояти 10 годин. Повторіть процедуру 3-4 рази.

5. За цей час солодке частування поступово увариться, стане густим і смачним. Після останньої варіння гаряче ласощі розлийте по банках.

Варення зі слив з яблуками

Інгредієнти:

Слива – 700 г;

Цукровий пісок – 900 г;

Яблуко солодке – 700 г;

Вода – 200 мл.



Варення зі слив з яблуками / Pinterest

Рецепт приготування варення зі слив з яблуками:

1. Помийте і переберіть фрукти. Очистіть яблука від насіння, у сливах видаліть кісточки, розділивши кожну вздовж.

2. Поріжте шматочками плоди, шкірку в яблуках не знімайте. Намагайтеся, щоб скибочки фруктів були однаковими, тоді вони рівномірно проваряться.

3. Перекладіть все в каструлю, всипте цукрового піску і додайте води. Ретельно перемішайте і доведіть до кипіння на максимальному вогні.

4. Після закипання зробіть найнижчий вогонь і тушкуйте під кришкою, поки варення не стане густим. В середньому це займе близько 2,5 годин. Періодично перемішуйте варення, адже воно може підгоріти.

5. Готове варення розподіліть в банки.

Варення зі слив "П’ятихвилинка"

Інгредієнти:

– 1 кг слив;

– 600 г цукру.



Варення зі слив "П'ятихвилинка" / Pinterest

Рецепт приготування варення зі слив "П'ятихвилинка":

1. Видаліть у слив хвостики і добре їх промийте від забруднень. Сливи розріжте на дві частини і видаліть з них кісточки. Можна залишити сливи половинками, можна нарізати кубиками.

2. Перекладіть нарізані сливи в емальовану або скляну каструлю. Не використовуйте алюміній, щоб варення не окислювалося від фруктового соку.

3. Засипте сливи цукром, накрийте кришкою і залишіть при кімнатній температурі на кілька годин, щоб сливи пустили сік. Весь цукор відразу не додавайте. При першому варінні спробуйте варення на смак. Якщо буде кисле, то можете підсипати ще трохи цукру.

4. Коли сливи пустять сік, поставте каструлю на вогонь і доведіть все до кипіння. Періодично варення перемішуйте, щоб воно не підгоріло.

5. Коли варення закипить, зробіть менший вогонь і проваріть протягом 5 хвилин. Сливи дуже швидко розварюються і варення стає красивого яскравого кольору. Якщо при варінні буде утворюватися пінка, її необхідно зняти ложкою.

6. Підготовлені для варення банки простерилізуйте зручним для вас способом. Кришки обдайте окропом. Розлийте кипляче варення в банки і закрийте кришками.

7. Банку з варенням переверніть і в такому вигляді загорніть у ковдру і повністю остудіть.